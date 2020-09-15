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Навальный впервые после комы вышел на связь

13:36
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Блогер сообщил, что дышит без посторонней помощи

Пост Алексея Навального появился в соцсети Instagram. Блогер разместил пост из берлинской клинике Charite, впервые после выхода из комы.
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"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал", - написал Навальный. Он в шутку признался, что процесс ему очень понравился – и порекомендовал это занятие своим подписчикам.

Пост Навальный сопроводил снимком из больничной палаты. Блогер сфотографировался в окружении своей семьи.

Ранее представители властей Германии сообщили, что Навальный намерен вернуться в Россию. Участвовать в расследовании своего "отравления" блогер отказался.

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