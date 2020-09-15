Навальный впервые после комы вышел на связь

Блогер сообщил, что дышит без посторонней помощи

Пост Алексея Навального появился в соцсети Instagram. Блогер разместил пост из берлинской клинике Charite, впервые после выхода из комы.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал", - написал Навальный. Он в шутку признался, что процесс ему очень понравился – и порекомендовал это занятие своим подписчикам.

Пост Навальный сопроводил снимком из больничной палаты. Блогер сфотографировался в окружении своей семьи.

Ранее представители властей Германии сообщили, что Навальный намерен вернуться в Россию. Участвовать в расследовании своего "отравления" блогер отказался.

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