ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин ввел бесплатное обеспечение паллиативных пациентов на дому

13:44
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Новый порядок улучшит качество жизни более 30 тысячи человек

Паллиативные пациенты будут бесплатно получать медицинские изделия на дому. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно постановлению правительства столицы, нуждающиеся в получении паллиативной медицинской помощи на дому будут бесплатно обеспечиваться аппаратами ИВЛ, инфузионными насосами, кислородными концентраторами, сильнодействующими, в том числе наркотическими, лекарственными препаратами для снятия сильной боли. Кроме того, их обеспечат специальным бельем, пеленками, памперсами и другими одноразовыми изделиями, а также ходунками, креслами-каталками и другими предметами.

Выдавать медицинские изделия будут через территориальные центры соцобслуживания и ресурсные центры. В мэрии подчеркнули, что лекарствами будут обеспечивать независимо от наличия или отсутствия статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации. Кроме того, в список лекарств, которые отпускаются бесплатно или с 50% скидкой, дополнен четырьмя препаратами: этионамидом, элотузумабом, гадотеридолом  и вакцинами. Также расширен перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких ) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет средств федерального бюджета.

Новый порядок обеспечения медицинскими изделиями позволит улучшить качество жизни 30-35 тысячи пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врач
Врач
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.