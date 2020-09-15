Собянин ввел бесплатное обеспечение паллиативных пациентов на дому

Новый порядок улучшит качество жизни более 30 тысячи человек

Паллиативные пациенты будут бесплатно получать медицинские изделия на дому. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно постановлению правительства столицы, нуждающиеся в получении паллиативной медицинской помощи на дому будут бесплатно обеспечиваться аппаратами ИВЛ, инфузионными насосами, кислородными концентраторами, сильнодействующими, в том числе наркотическими, лекарственными препаратами для снятия сильной боли. Кроме того, их обеспечат специальным бельем, пеленками, памперсами и другими одноразовыми изделиями, а также ходунками, креслами-каталками и другими предметами.

Выдавать медицинские изделия будут через территориальные центры соцобслуживания и ресурсные центры. В мэрии подчеркнули, что лекарствами будут обеспечивать независимо от наличия или отсутствия статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации. Кроме того, в список лекарств, которые отпускаются бесплатно или с 50% скидкой, дополнен четырьмя препаратами: этионамидом, элотузумабом, гадотеридолом и вакцинами. Также расширен перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких ) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет средств федерального бюджета.

Новый порядок обеспечения медицинскими изделиями позволит улучшить качество жизни 30-35 тысячи пациентов.

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