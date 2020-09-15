Депутат Мосгордумы Игорь Бускин назвал приоритетом Москвы развитие инфраструктуры для спорта

Строятся современные комплексы, оснащенные высокотехнологичными системами

Москва продолжает развивать общедоступную спортивную инфраструктуру. В последние годы это стало одним из приоритетов столичного правительства, отметил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

В качестве примера работы московских властей парламентарий привел легкоатлетический комплекс в районе Алтуфьевский, строительство которого вот-вот завершится. Манеж, расположенный по адресу Инженерная улица, владение 5, планируют открыть в 2021 году. Здесь разместится спортивная школа, будут проходить соревнования городского уровня.

Размер манежа в этом сооружении – 48х120 метров. Предусмотрены беговые дорожки — круговая и спринтерская на 100 метров. Появятся секторы для прыжков с шестом, в высоту, длину и тройного, а также секторы для толкания ядра.

Бускин подчеркнул, что среда мегаполиса отличается высоким уровнем плотности заселения. В таких условиях для физиологически и психологически комфортной жизни современному горожанину необходимы регулярные тренировки. Особенно это важно для подрастающего поколения: по словам депутата, занятия спортом в детском и подростковом возрасте закладывают фундамент здоровья человека на всю его жизнь.

Как рассказал депутат журналистам издания "АиФ", манеж в Алтуфьевском будет комфортным для посетителей. Здесь разместятся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная комната, посты допинг-контроля, а также помещения для комментаторов и сотрудников комплекса.

"Не говоря уже о раздевалке, душевых, гардеробе, буфете и других вспомогательных помещениях. Имеются, конечно, и трибуны максимальной вместимостью 280 зрителей. Сейчас все эти помещения отделывают, оснащают инженерными системами, а над основным залом манежа возводят кровлю", - добавил депутат.

Игорь Бускин пояснил, что городская администрация делает ставку на объекты легкой, шаговой доступности для москвичей. Во всех районах столицы появляются сооружения, предназначенные для комфортного вхождения обычного человека в мир регулярных занятий спортом. Это и беговые дорожки, и лыжные трассы, площадки для воркаута, катки с искусственным льдом.

Для дальнейшего развития спортивных навыков уже необходимы занятия под руководством тренера, для детей — спортивные школы. Именно для этого этапа предназначены такие сооружения, как легкоатлетический манеж на Инженерной улице. Они доступны для всех москвичей – но, в то же время, вносят свой вклад в развитие спорта высоких достижений, в котором Москва по-прежнему сохраняет лидирующие позиции. Бускин подчеркнул, что занятия в спортзалах сейчас проходят по новым правилам: с ограниченным количеством людей и с соблюдением дистанции.

Депутат отметил взаимосвязь всех элементов политики московских властей в сфере спорта. Спортивные достижения, по словам Бускина, работают на популярность массового спорта и активного образа жизни - иными словами, вносят свой вклад в здоровье общества.

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