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Спасение упавших в Яузу бездомных собак сняли на видео

15:41
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Вызвана служба отлова бездомных животных

На Яузе разворачивается настоящая спасательная операция. Из реки пытаются достать трех собак. Как дворняги оказались в столь затруднительном положении - выясняют.

Прохожие заметили их около Госпитального моста еще утром. Животные лаяли и бегали по небольшой полоске земли у воды. На помощь вызвали МЧС. Но четвероногие этому явно не обрадовались. Увидев на набережной спасателей, они уверенно потрусили от них прочь. А потом даже пытались уплыть, но вернулись на прежнее место. Очевидцы рассказали, что периодически видят собак в этом месте Яузы.

Тем не менее, спасатели решили вытащить собак из реки. Но сами это делать опасаются, сейчас они вызвали себе на помощь службу отлова бездомных животных.

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Бездомные собаки
Бездомные собаки
Бездомные собаки
Бездомные собаки
Бездомные собаки
Бездомные собаки
Бездомные собаки
Бездомные собаки
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