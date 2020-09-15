ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВОЗ назвали условия для одобрения вакцины от COVID-19

14:48
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Препарат должен доказать свою безопасность

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не станут одобрять ни одну вакцину от коронавируса, пока та не пройдет все стадии испытаний и не докажет свою эффективность и безопасность.

Минздрав назвал жалобы добровольцев после прививки вакцины "Спутник V"
"Вектор" выпустит вакцину от коронавируса в ноябре

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что сейчас в организации ожидают результатов от тех стран, в которых вакцина проходит третью стадию испытаний, передает РИА Новости.

"Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана ее эффективность", - подчеркнула Харрис.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.