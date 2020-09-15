В ВОЗ назвали условия для одобрения вакцины от COVID-19

Препарат должен доказать свою безопасность

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не станут одобрять ни одну вакцину от коронавируса, пока та не пройдет все стадии испытаний и не докажет свою эффективность и безопасность.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что сейчас в организации ожидают результатов от тех стран, в которых вакцина проходит третью стадию испытаний, передает РИА Новости.

"Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана ее эффективность", - подчеркнула Харрис.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"