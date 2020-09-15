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Собянин увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное"

14:01
  • вторник
  • 15 сентября 2020

В перечень включен российский производитель электротехнического оборудования

Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Отрадное" инновационной компании EKF. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой компании будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%.

EKF работает на российском рынке уже 18 лет. В портфеле компании - полный спектр электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексные решения для повышения энергоэффективности в различных отраслях.

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