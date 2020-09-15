ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме заявили о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии

14:40
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Во вторник депутаты собрались на пленарное заседание

О недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии говорили во вторник в Госдуме. Парламентарии собрались на первое пленарное заседание в рамках осенней сессии, передает "ТВ Центр".
Россия отводит "силовой резерв" от границы с Белоруссией

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил - зарубежные оппоненты творят произвол у российских границ, в том числе пытаясь повлиять на ситуацию в союзном государстве. И призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами.

"Вмешиваться в дела Белоруссии – мы не можем этого позволить. Союзное государство, членство в ОДКБ, наш братский народ. Пускай они сами для себя определятся, кто у них будет президентом, какой парламент будет. Но вмешиваться никаким американцам, литовцам, полякам, немцам не позволим. Не позволим. Здесь мы должны быть едины", - заявил Володин.

Эта сессия обещает быть весьма насыщенной. В планах депутатов - подготовить и принять бюджет на ближайшие три года и на законодательном уровне утвердить поправки в Конституцию. Трудовой кодекс, как ожидается, пополнится статьями об удалённой работе. Свои предложения в приоритетном порядке внесут думские фракции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Владимир Жириновский в Госдуме
Владимир Жириновский в Госдуме
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Сергей Миронов в Госдуме
Сергей Миронов в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.