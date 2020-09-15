В Госдуме заявили о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Во вторник депутаты собрались на пленарное заседание

О недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии говорили во вторник в Госдуме. Парламентарии собрались на первое пленарное заседание в рамках осенней сессии, передает "ТВ Центр".

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил - зарубежные оппоненты творят произвол у российских границ, в том числе пытаясь повлиять на ситуацию в союзном государстве. И призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами.

"Вмешиваться в дела Белоруссии – мы не можем этого позволить. Союзное государство, членство в ОДКБ, наш братский народ. Пускай они сами для себя определятся, кто у них будет президентом, какой парламент будет. Но вмешиваться никаким американцам, литовцам, полякам, немцам не позволим. Не позволим. Здесь мы должны быть едины", - заявил Володин.

Эта сессия обещает быть весьма насыщенной. В планах депутатов - подготовить и принять бюджет на ближайшие три года и на законодательном уровне утвердить поправки в Конституцию. Трудовой кодекс, как ожидается, пополнится статьями об удалённой работе. Свои предложения в приоритетном порядке внесут думские фракции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"