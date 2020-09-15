Депутат МГД Семенников: Власти города планируют добиться нулевой смертности в результате ДТП

На дорогах Москвы станет безопаснее

Московские власти стремятся достичь нулевой смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

"В Москве продолжает развиваться Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) - уникальная для России и большинства стран мира структура, в сферу компетенции которой входит большинство аспектов дорожного движения", - рассказал парламентарий.

Он объяснил, что ЦОДД вобрал в себя весь набор функций по обеспечению дорожного движения в единой структуре, функционирующей по современным и открытым принципам. Московский опыт в дальнейшем позволит реформировать аналогичные системы и в других регионах страны.

Новая цель ЦОДД – добиться нулевой смертности в результате ДТП в столице. По словам Семенникова, практика других стран показывает, что постановка такой задачи в любом случае позволяет значительно снизить количество смертельных исходов в результате аварий, а значит внедрение концепции необходимо – от этого зависят жизни людей.

За прошедшее лето патрули ЦОДД смогли более 8,3 тысяч раз оказать помощь сложных ситуациях на столичных дорогах. "В эту цифру входят и случаи оказания первой помощи, и буксировка застрявших на дорогах автомобилей в безопасное место, и помощь водителям в оформлении европротоколов по ДТП. С начала 2020 года было зафиксировано более 15 тыс. подобных случаев помощи водителям", - рассказал депутат.

В настоящее время в ЦОДД задействованы 27 экипажей дорожных патрулей, которые контролируют ситуацию по всему городу. Также специалисты ЦОДД принимают участие в разработке проектов планировки улично-дорожной сети города вместе с архитекторами-проектировщиками и представителями муниципалитетов.

"Несколько лет назад именно к ЦОДД перешли стационарные посты ДПС на МКАД и крупных магистралях Москвы - теперь это узловые пункты системы организации движения и оказания помощи на дорогах. Интересно, что дисциплинарной функцией - то есть начислением штрафов за неправильную парковку и эвакуацией автомобилей на штрафстоянки - ЦОДД, вопреки распространенному заблуждению, не занимается", - подчеркнул Семенников.

Работа ЦОДД абсолютно прозрачна, любой желающий может попасть на экскурсию по Ситуационному центру или проследить за деятельностью организации в соцсетях. Эксперты оперативно реагируют на жалобы и предложения населения, а совершенствование системы проводится в соответствии с пожеланиями граждан.

"Центр организации дорожного движения был создан постановлением правительства Москвы еще в 1999 году, однако лишь в 2010-е годы эта организация приобрела то значение в жизни города, которое она имеет сейчас", - резюмировал парламентарий.

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