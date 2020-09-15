Администрацию Харькова проверяют на COVID-19 после заражения мэра

Сам градоначальник в стабильно тяжелом состоянии

Состояние мэра украинского Харькова Геннадия Кернеса, заразившегося коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе горсовета. Тем не менее, глава городской администрации оставляет посты в Facebook, в которых благодарит горожан за поддержку.

"Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю", - написал Кернес 15 сентября.

Ранее украинские СМИ сообщили, что мэр Харькова заразился коронавирусом и находится в коме. Однако его коллеги опровергли слухи о тяжелом состоянии Кернеса. Заместитель харьковского главы Игорь Терехов подтвердил, что его шеф болен COVID-19 и проходит лечение от двустороннего воспаления легких – однако ни о какой коме и отеке мозга речи не идет. Все, кто общались с градоначальником в последнее время – более 10 человек - сдают тесты на коронавирус.

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