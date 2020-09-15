Немецкая полиция задержала гигантского паука

Членистоногое прогуливалось по улице города Вецлара

Жители города Вецлара в федеральной земле Гессен на западе Германии могли наблюдать прогулку по улице огромного паука-птицееда. Не все были в восторге от этого зрелища, так что вскоре на место происшествия прибыла полиция.

"Звонившие в полицию сообщили, что "толстый" паук-птицеед ползет по улице. Отважный местный житель поймал волосатого паука и передал его в ящике стражам порядка", - говорится в сообщении на сайте полиции Гессена.

В сообщении уточняется, что находка, по предварительным данным - мексиканский красноколенный птицеед. Укусы этого животного ядовиты, однако для человека угрозы не представляют.

В правоохранительных органах предполагают, что паук размером с ладонь, скорее всего, сбежал от владельца. Хотя возможно, что его просто выкинули на улицу. Членистоногое отправлено в приют для диких животных Wildtierhilfe Schelderwald.

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