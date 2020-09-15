ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Немецкая полиция задержала гигантского паука

15:05
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Членистоногое прогуливалось по улице города Вецлара

Жители города Вецлара в федеральной земле Гессен на западе Германии могли наблюдать прогулку по улице огромного паука-птицееда. Не все были в восторге от этого зрелища, так что вскоре на место происшествия прибыла полиция.
Пауки на закуску: насекомые в скором времени станут основой рациона

"Звонившие в полицию сообщили, что "толстый" паук-птицеед ползет по улице. Отважный местный житель поймал волосатого паука и передал его в ящике стражам порядка", - говорится в сообщении на сайте полиции Гессена.

В сообщении уточняется, что находка, по предварительным данным - мексиканский красноколенный птицеед. Укусы этого животного ядовиты, однако для человека угрозы не представляют.

В правоохранительных органах предполагают, что паук размером с ладонь, скорее всего, сбежал от владельца. Хотя возможно, что его просто выкинули на улицу. Членистоногое отправлено в приют для диких животных Wildtierhilfe Schelderwald.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Паук-птицеед
Паук-птицеед
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.