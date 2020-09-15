Рогозин назвал Венеру русской планетой

Россия может отправить собственную миссию на Венеру

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планирующейся исключительно российской миссии на Венеру. Ранее ученые из США и Великобритании смогли обнаружить в атмосфере планеты фосфин, который может указывать на наличие жизни.

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры - совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета", - сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что в проект госпрограммы космической деятельности страны на 2021-2030 год уже включены миссии по исследованию Венеры. До конца текущего года программа должна быть утверждена, передает РИА Новости.

Ближайшая миссия на Венеру запланирована на 2027-2029 год – это совместный проект с США под названием "Венера-Д". Однако российская сторона пока не профинансировала задумку. По подсчетам ученых, для реализации проекта России придется выделить порядка 17 миллиардов рублей на ближайшее десятилетие.

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