Елена Николаева: Участие в проектировании дворов должно стать нормой для горожан

В Москве завершился пилотный проект в пяти районах

Для москвичей должно стать нормой участие в проектировании дворов. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Елена Николаева. Она напомнила, что в Москве завершился пилотный проект по вариантам благоустройства во дворах пяти районов: Лосиноостровского, Марьино, Кузьминок, Бибирево и Рязанского.

"Эксперимент по соучаствующему проектированию уже можно оценивать как успешный. Важно, что мы сегодня уходим от типовых решений, стандартных площадок. Проектирование началось в феврале с опроса жителей, встречи проходили на площадках районных центров и библиотек, а после введения режима самоизоляции - в онлайн-формате. На этой основе архитекторы готовили свои предложения", - сказала Николаева.

Проекты уже представлены. До 20 сентября выставки-презентации будут работать прямо во дворах. Николаева отметила, что только за последний месяц в голосованиях по районным проектам на портале "Активный гражданин" приняли участие шесть тысяч москвичей.

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