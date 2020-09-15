ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На какие витамины следует обратить особое внимание осенью

15:50
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Организму требуется помощь в поддержании иммунитета

Осенью для поддержания здоровья требуется больше усилий. Иммунолог Марина Аплетаева назвала витамины, способные помочь организму справиться с наступающими холодами.

Вирусолог рассказал, какова вероятность заразиться коронавирусом от переболевшего
Анна Попова рассказала о сезонности COVID-19

Для защиты от сезонных болезней стоит в первую очередь насытить организм бета-каротином. Найти его можно во фруктах и овощах ярко-желтого или оранжевого цвета.

Не лишним будет и витамин А, помогающий слизистым верхних дыхательных путей защититься от проникновения бактерий и вирусов. "В природе витамин А в чистом виде еще есть в молочных продуктах, но иногда их жирность бывает достаточно велика, поэтому здесь нужна мера", - предупредила врач.

Не менее важен осенью витамин С – он позволяет улучшить клеточный иммунитет и является хорошим антиоксидантом, защищающим клетки организма от повреждений, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Осень
Осень
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.