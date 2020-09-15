На какие витамины следует обратить особое внимание осенью

Организму требуется помощь в поддержании иммунитета

Осенью для поддержания здоровья требуется больше усилий. Иммунолог Марина Аплетаева назвала витамины, способные помочь организму справиться с наступающими холодами.

Для защиты от сезонных болезней стоит в первую очередь насытить организм бета-каротином. Найти его можно во фруктах и овощах ярко-желтого или оранжевого цвета.

Не лишним будет и витамин А, помогающий слизистым верхних дыхательных путей защититься от проникновения бактерий и вирусов. "В природе витамин А в чистом виде еще есть в молочных продуктах, но иногда их жирность бывает достаточно велика, поэтому здесь нужна мера", - предупредила врач.

Не менее важен осенью витамин С – он позволяет улучшить клеточный иммунитет и является хорошим антиоксидантом, защищающим клетки организма от повреждений, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"