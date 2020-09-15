ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Легенда сборной Дании победил рак крови

15:22
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Лечение заняло 10 лет

Бывший нападающий сборной Дании Брайан Лаудруп излечился от рака крови.

10 лет назад экс-футболисту был поставлен диагноз фолликулярная лимфома - медленно прогрессирующая форма рака крови.

"После 10 лет лечения и обследований я наконец получил заключение "здоров" по своему диагнозу. Большое спасибо моему замечательному медицинскому персоналу", - написал 51-летний футболист в Instagram.

Как сообщает издание "Чемпионат", Лаудруп играл за сборную Дании с 1987 по 1998 годы. В 1992 году он стал чемпионом Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бриан Лаудруп
Бриан Лаудруп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.