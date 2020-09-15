Легенда сборной Дании победил рак крови

Лечение заняло 10 лет

Бывший нападающий сборной Дании Брайан Лаудруп излечился от рака крови.

10 лет назад экс-футболисту был поставлен диагноз фолликулярная лимфома - медленно прогрессирующая форма рака крови.

"После 10 лет лечения и обследований я наконец получил заключение "здоров" по своему диагнозу. Большое спасибо моему замечательному медицинскому персоналу", - написал 51-летний футболист в Instagram.

Как сообщает издание "Чемпионат", Лаудруп играл за сборную Дании с 1987 по 1998 годы. В 1992 году он стал чемпионом Европы.

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