Легенда сборной Дании победил рак крови

Лечение заняло 10 лет
Бывший нападающий сборной Дании Брайан Лаудруп излечился от рака крови.
10 лет назад экс-футболисту был поставлен диагноз фолликулярная лимфома - медленно прогрессирующая форма рака крови.
"После 10 лет лечения и обследований я наконец получил заключение "здоров" по своему диагнозу. Большое спасибо моему замечательному медицинскому персоналу", - написал 51-летний футболист в Instagram.
Как сообщает издание "Чемпионат", Лаудруп играл за сборную Дании с 1987 по 1998 годы. В 1992 году он стал чемпионом Европы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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