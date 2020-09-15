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Путин отметил вклад россиян в борьбу с коронавирусом

15:25
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Президент поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд

Президент России Владимир Путин во вторник отметил достижения россиян в различных областях. В частности, он поблагодарил несколько десятков россиян за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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В опубликованном на портале правовой информации документе говорится, что пять сотрудников Медицинского научно-образовательного центра МГУ награждены почетной грамотой президента "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга".

Кроме них, благодарность главы государства объявлена 28 специалистам из различных регионов страны.

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Путин также отметил достижения россиян и в других сферах, передает ТАСС. Так, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" почетной грамотой президента награжден чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"За большой вклад в развитие парламентаризма, укрепление международных и межпарламентских связей" благодарность главы государства объявлена первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергею Кисляку.

Несколько десятков специалистов и представителей телекомпаний награждены почетной грамотой президента и получили его благодарность "за большой вклад в реализацию проекта по переходу России на цифровой формат телевещания".

Отдельно Путин выделил тех, кто внес "большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в городе Казани в 2019 году".

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