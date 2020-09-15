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Синоптики назвали рекордно теплым лето 2020 года

15:36
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Пятилетие 2016-2020 годов также установило рекорд по теплу

Рекордно теплым стало лето 2020 года в северном полушарии. К такому выводу пришли в расположенной в Женеве Всемирной метеорологической организации. По данным ВМО, и минувший август стал самым теплым из известных.
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Как сообщили в организации, в июне-августе температура была на 1,17 градуса Цельсия выше средней. По данным синоптиков, теперь аналогичный период 2016 года переместился на второе место, также более низкую позицию занял 2019 год.  В ВМО напомнили, что пять самых теплых летних сезонов в Северном полушарии были зарегистрированы после 2015 года.

В ООН ранее заявили, что пятилетие 2016-2020 годов может войти в историю как самое теплое за все время систематических наблюдений за климатом. Ученые ожидают, что средняя температура за этот период будет на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в 1850-1900 годах, передает ТАСС.

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