ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт оценила предложение о введении почасового МРОТ

15:53
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Идея требует существенных доработок

Введение почасового МРОТ грозит работникам отменой обеденного перерыва, отдыха между сменами и выходных, считает заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.
В Минтруде отреагировали на идею ввести почасовой МРОТ

Эксперт уверена, что если работодатели начнут злоупотреблять нововведением, то работники лишатся необходимых перерывов. Также под вопросом остается порядок начисления зарплаты учителям, которые работают по 45 минут вместо 60.

Ранее стало известно, что при подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. В Минтруде готовы рассмотреть инициативу.

Косаковская задалась вопросом: зачем вводить новую норму и какой у нее будет размер? Эксперт уверена, что для нормального функционирования выплата должна превышать сумму, которую может получить человек при оплате часового МРОТ на основе месячного.

"Если два человека одинакового уровня квалификации, труд одного работника оплачивается по по часовой ставке, а другому по месячной, в том случае, если человек (работающий по часам) вдруг нарабатывает 176 часов, то получается, что один получит 30 тысяч, а второй 12130 рублей, тогда это дискриминационно получается", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что данная инициатива пойдет на пользу лишь тем работникам, которые не трудятся полное рабочее время. При этом почасовой МРОТ должен быть не только ограничен категорией работников, но и обеспечивать доход не ниже минимальной заработной платы, установленной в том или ином субъекте страны, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Офисный работник
Офисный работник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.