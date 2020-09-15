Эксперт оценила предложение о введении почасового МРОТ

Идея требует существенных доработок

Введение почасового МРОТ грозит работникам отменой обеденного перерыва, отдыха между сменами и выходных, считает заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Эксперт уверена, что если работодатели начнут злоупотреблять нововведением, то работники лишатся необходимых перерывов. Также под вопросом остается порядок начисления зарплаты учителям, которые работают по 45 минут вместо 60.

Ранее стало известно, что при подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. В Минтруде готовы рассмотреть инициативу.

Косаковская задалась вопросом: зачем вводить новую норму и какой у нее будет размер? Эксперт уверена, что для нормального функционирования выплата должна превышать сумму, которую может получить человек при оплате часового МРОТ на основе месячного.

"Если два человека одинакового уровня квалификации, труд одного работника оплачивается по по часовой ставке, а другому по месячной, в том случае, если человек (работающий по часам) вдруг нарабатывает 176 часов, то получается, что один получит 30 тысяч, а второй 12130 рублей, тогда это дискриминационно получается", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что данная инициатива пойдет на пользу лишь тем работникам, которые не трудятся полное рабочее время. При этом почасовой МРОТ должен быть не только ограничен категорией работников, но и обеспечивать доход не ниже минимальной заработной платы, установленной в том или ином субъекте страны, передает РИА Новости.

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