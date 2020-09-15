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Зеленский отказался от отношений с Россией

15:53
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Нового названия контактам Киева с Москвой президент пока не придумал

Владимир Зеленский не может подобрать слов для характеристики нынешнего взаимодействия Киева с Москвой. Президент Украины считает, что после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе слово "отношения" утратило смысл.
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"К сожалению, мы потеряли… значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на Востоке страны… Сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня нет двух территорий нашей независимой страны", - заявил Зеленский на брифинге в Австрии.

Президент Украины ответил на вопрос журналистов о том, какие отношения у него с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что до упомянутых событий граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами, а отношения были прекрасными.

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