"Свадьба альфонса": Волочкова высказалась о женитьбе бывшего мужа

Балерина прокомментировала свадьбу бывшего сожителя

Анастасия Волочкова резко отреагировала на вопросы о предстоящей свадьбе бизнесмена Игоря Вдовина и его возлюбленной Елены Николаевой. Сообщения о грядущем бракосочетании недавно появились в СМИ.

Волочкова заявила, что единственное, что ее связывает с экс-бойфрендом – общая дочь. Балерину возмутило, что общество ждет ее комментариев относительно личной жизни бизнесмена, передает СтарХит.

"Свадьба альфонса — совет да любовь! Но я причем в этой ситуации? […] Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребенка подло и бесчеловечно. Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны? Видимо, да. Это же позорище какое-то, простите", - высказала Волочкова свою позицию.

Танцовщица не упустила возможности напомнить и о скандале, связанном с долгами бизнесмена. В свое время Вдовин не гнушался занимать у возлюбленной крупные суммы денег, на которые потом жил. Волочкова добавила, что известность и статус бизнесмен получил за счет отношений с ней.

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