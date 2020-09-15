"Лучшее место на Земле!" Отдыхающий на пляже Киркоров взбесил россиян

В комментариях развернулись ожесточенные дискуссии

Российский певец Филипп Киркоров второй раз за месяц улетел на отдых в Грецию.

Певцу так понравились чистые пляжи и голубое море, что он решил вернуться, пишет eg.ru "Экспресс-газета".

"Привыкаю наслаждаться! Да, большинство ответов оказались верными - я снова на греческой земле... ОСТОРОЖНО: после лайка этого фото может возникнуть острая необходимость улететь на Крит и посетить лучшее место на Земле. Попробуйте", - написал 53-летний Киркоров (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Поклонники пожелали своему кумиру хорошего отдыха и вдохновения для новых хитов, но нашлись и те, отнесся к разъездам артистка скептически.

"Границы же для обычных людей закрыты!" - заметила kostinavikusia_muah

"У кого свой личный самолет, то пожалуйста", - ответила matveeva0513.

"Дети в школе, а папа умчался на отдых, а кто уроки проверять будет?", - с укором спросила tamarasmirnova871.

Стоит отметить, что границы Греции открыты для граждан нашей страны с 7 сентября, но посетить страну могут не более 500 человек в неделю. Для этого путешественникам нужно сдать тест на коронавирус и заполнить анкету с указанием места пребывания в Греции. Прямых авиарейсов между Россией и Грецией по-прежнему нет.

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