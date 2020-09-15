Путин оценил построенные Минобороны медцентры в Псковской области

Многофункциональные центры в Пскове и Великих Луках удалось построить в кратчайшие сроки

Россия эффективно противостоит распространению коронавирусной инфекции и лидирует в мире по количеству проведенных тестов на 100 тысяч граждан. Об этом заявил Владимир Путин во время телеконференции, приуроченной к открытию двух многофункциональных медицинских центров, построенных Министерством обороны в Псковской области.

Президент отметил, что нынешнее событие совпало с 98-летием со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. По его словам, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения. Владимир Путин поблагодарил за работу ветеранов службы, а также тех, кто сейчас защищает жизнь и здоровье миллионов людей, передает "ТВ Центр".

"В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере: это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. Во многом благодаря вашей работе, друзья, мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по смертности от этой опасной инфекции. Добавлю, что наша страна лидирует в мире по количеству тестов на сто тысяч граждан. Это позволяет выявлять болезнь на ранней стадии и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку", - сказал Путин.

Президент особо отметил военных строителей, которые в кратчайшие сроки, всего за два с половиной месяца, возвели два новых многофункциональных медицинских центра в Пскове и Великих Луках. Они сделали работу качественно. Ещё один медцентр - в Республике Тыва - планируется ввести в строй в конце сентября. Президент подчеркнул, что подобные многофункциональные центры позволят повысить доступность медицинской помощи.

"Министерством обороны в целом по стране уже построен 21специализированный медцентр, все они полностью укомплектованы медтехникой, оборудованием и медикаментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусной инфекцией. Новые медцентры призваны сформировать дополнительный резерв коек в случае увеличения инфекционных заболеваний. В целом они позволят нарастить мощности национальной системы здравоохранения и прежде всего регионального звена, повысят и доступность медицинской помощи", - заявил российский лидер.

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