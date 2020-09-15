Собянин рассказал о строительстве 150 новых ФОКов

В Москве идет масштабное спортивное строительство

Бассейны, спортивные залы и крытые хоккейные корты. В Москве за три года построят ещё 150 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Только половина из них возводится за бюджетные деньги - в проекте активно участвуют частные инвесторы. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая ход строительства спортивного объекта на северо-западе столицы. В новом здании площадью более девяти тысяч квадратных метров будут созданы самые комфортные условия для тренировок взрослых и детей.

Всё идёт по графику - а график рекордный. К 2023 году в Москве должны заработать 150 новых физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках программы "Спорт Москвы". Больше половины из них уже готовы. В остальных сейчас кипит работа. В ФОКе в районе Покровское-Стрешнево завершаются монтажные работы, вскоре начнётся отделка и благоустройство территории.

"Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - это май 2021 года. В настоящий момент у нас все работы выполняются согласно графику. Мы видим сейчас, что выполнены работы по коробке здания. Выполнены светопрозрачные конструкции, ограждающие конструкции, кровля выполнена на 100%", - сообщил руководитель проекта Антон Пчельников.

Новый ФОК на Тушинской улице строится рядом с историческим местом - стадионом "Красный октябрь". Именно здесь впервые начал заниматься футболом легендарный советский вратарь Лев Яшин. Недавно стадион реконструировали. Высадили газон, положили легкоатлетические дорожки, поставили новые турники и тренажёры. Вскоре появится трибуна, цифровое табло и дополнительное светодиодное освещение. Физкультурно-оздоровительный центр также станет частью этого спортивного комплекса. В нём сделают раздевалки и для футболистов. Одновременно здесь смогут заниматься до 230 человек.

В четырехэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе площадью почти 10 тысяч квадратных метров, помимо спортивных залов и кортов, будет сразу два бассейна. Один большой - 25-метровый с 8 дорожками для взрослых - и один детский, где будут обучать будущих чемпионов.

Современные физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в районах массовой застройки и новых городских кварталах. Около половины из них Москва возводит за счёт бюджета, вторая же часть - деньги частных инвесторов.

"В Москве идет масштабное спортивное строительство. Возводятся крытые хоккейные корты, бассейны, спортивные залы. Всего в плане ближайших 3 лет - 150 спортивных комплексов. Половина из них возводится за счёт городских денег и половина - за счёт частных. Несмотря на сложности, тем не менее, мы видим продолжающийся интерес частных инвесторов в этой области", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

ФОК на Тушинской улице станет одним из крупнейших районных спортивных комплексов Москвы. Здесь будут заниматься плаванием, волейболом, футболом, теннисом и многими другими видами спорта. Тренажёрные залы будут открыты не только для секций, но и для всех желающих. Планируется, что на этой площадке также будут проводиться соревнования самых различных уровней.

Илья Данильцев, Александр Шкарбанов, Андрей Пашутин и Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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