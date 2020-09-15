Семья нашла нового адвоката Михаилу Ефремову

Он будет представлять интересы актера в апелляции
Новым адвокатом актера Михаила Ефремова стал Роман Филиппов.
Об этом РИА Новости сообщили в адвокатской конторе. Именно Филиппов будет представлять интересы Ефремова во время апелляции по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, накануне он должен был прийти к Ефремову в СИЗО.
Ранее Ефремов отказался от юридических услуг адвоката Эльмана Пашаева, стараниями которого суд приговорил актера к восьми годам заключения. Актер остался недоволен работой защитника и вердиктом суда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"