В Фонде развития гражданского общества подвели итоги выборов в России

Константин Костин рассказал об основных тенденциях избирательных кампаний

Итоги Единого дня голосования во вторник подвели в Фонде развития гражданского общества, передает "ТВ Центр". Председатель правления организации Константин Костин рассказал об основных тенденциях избирательных кампаний и выводах, которые можно сделать по результатам выборов, прошедших в 83 регионах страны.

По мнению Костина, уже понятно, что в следующем сентябре в Госдуму пройдут в основном парламентские партии, новым политическим организациям, по его словам, вряд ли удастся преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представителей по спискам. Реальной перспективой для них Костин назвал борьбу в одномандатных округах.

Отдельно говорили о субъектах, которые выбирали своих руководителей. По итогам подсчета голосов, должности получили действующие главы регионов, а также те, кто был назначен президентом временно исполняющим обязанности. По мнению Константина Костина, такой результат демонстрирует высокое доверие граждан к институту губернаторов.

"Главным фактором поддержки со стороны граждан является практическая работа и практические достижения губернаторов. Для тех, кто переизбирается на второй срок, в зачет для них идут предыдущие 5 лет работы, для врио - то, что они успели сделать с момента назначения и до дня голосования. На это в первую очередь обращают внимание избиратели, такая вот прагматизация выбора. Тем не менее, тенденция, которую устойчиво наблюдаем в течение последних семи лет. Можно говорить о положительных итогах многолетней работы федерального центра по повышению качества госуправления в субъектах", - заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

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