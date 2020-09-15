Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины"

Жозеп Боррель заявил, что выборы в Белоруссиии якобы были сфальсифицированы

Глава европейской дипломатии назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Выступая перед европарламентариями, Жозеп Боррель оговорился, однако злые языки уже заговорили о том, что он спутал старую и новую методички.

Боррель заявил, что выборы в Белоруссии якобы были сфальсифицированы. А на прошедшей в понедельник экстренной встрече глав МИД стран ЕС он принял решение в кратчайшие сроки ввести против официального Минска санкции, передает "ТВ Центр".

На этой же встрече Европа озвучила идею проведения новых выборов в республике под наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ. Некоторые евродепутаты почему-то предлагали покарать санкциями и российских журналистов, которые якобы как-то не так освещали прошедшие выборы.

Несмотря на протестные акции, периодически возникающие в Белоруссии, ситуацию на улицах Минска и других городов силовики контролируют. Российский контингент из резерва правоохранительных органов во вторник отведён от белорусской границы. Эти формирования были созданы по просьбе президента Лукашенко в связи с начавшимися в республике беспорядками после выборов.

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