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Проходившая баржа повредила Крымский мост в Москве

17:50
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Одна из балок повисла над рекой

Крымский мост в Москве получил повреждения из-за проходившей под ним баржи с краном и люлькой.

Как сообщили в ГБУ "Гормост", стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки.

В результате инцидента рельс моста оторвался от балки и повис над рекой. Несущие конструкции не пострадали.

Мост работает в штатном режиме. На данный момент ведется демонтаж поврежденного элемента, передает ТАСС.

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