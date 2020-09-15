Проходившая баржа повредила Крымский мост в Москве

Одна из балок повисла над рекой
Крымский мост в Москве получил повреждения из-за проходившей под ним баржи с краном и люлькой.
Как сообщили в ГБУ "Гормост", стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки.
В результате инцидента рельс моста оторвался от балки и повис над рекой. Несущие конструкции не пострадали.
Мост работает в штатном режиме. На данный момент ведется демонтаж поврежденного элемента, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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