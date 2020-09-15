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"Хочется еще одного": Топалов и Тодоренко задумались о втором ребенке

18:18
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Супруги уже выбрали имена для своих будущих детей

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов хотят стать родителями во второй раз.
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Знаменитости мечтают о большой семье, об этом они сообщили в интервью журналу "7 дней". Тодоренко призналась, что беременность пока не наступила, но она надеется, что в скором времени это произойдет.

"Конечно, мне хочется родить еще одного ребенка. А может, и не одного", – сказала телеведущая.

Сейчас и Регина, и Влад заняты съемками в проекте "Ледниковый период". Тодоренко катается в паре с Романом Костомаровым, а Топалов – с Еленой Ильиных.

"Кажется, нашего второго сына будут звать Рома. А дочку - Лена", – пошутил певец.

Первенец Тодоренко и Топалова родился 5 декабря 2018 года. Мальчика назвали Мишей, хотя в семье его нередко именуют Майклом.

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