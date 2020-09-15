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Депутат МГД Александр Козлов сообщил об открытии продухов в подвалах для кошек

19:06
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Животные позволяют минимизировать популяцию опасных грызунов

В Москве открыли доступ в подвалы домов для кошек. О распоряжении властей рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, полностью закрытые продухи в многоквартирных домах в столице находятся под запретом, так как это обрекает животных на тяжелую смерть.

Указание открыть доступ в подвалы для домашних животных дал руководитель столичного комплекса ЖКХ Петр Бирюков. Все дома проверят до 16 сентября.

"Напомню, что Москва первой предписала управляющим компаниям ещё в 2018 году оставлять открытым один продух в подвалах многоквартирных домов для беспрепятственного доступа кошек. В конце ноября 2019 года появилось и федеральное постановление об открытых продухах, и это наше общее достижение", - сказал Козлов в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Депутат пояснил, что кошки в городе позволяют минимизировать популяцию опасных грызунов, переносящих инфекции. Кроме этого, важно проветривать подвальные помещения домов.

Ранее от зоозащитников поступали сообщения о том, что животные замурованы в подвалах домов в Москве. Именно поэтому решение этого вопроса нельзя было откладывать надолго, заявил Козлов.

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