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Михаил Боярский упал в обморок перед прививкой от гриппа

19:12
  • вторник
  • 15 сентября 2020

70-летний артист почувствовал недомогание

Народный артист России Михаил Боярский упал в обморок на медосмотре перед прививкой от гриппа.

Инцидент произошел в поликлинике №39 в Санкт-Петербурге. Когда 70-летнего Боярского осматривал терапевт, артист ненадолго потерял сознание и упал на врача. Спустя время он пришел в себя и сообщил, что не намерен отказываться от вакцинации.

"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история" – объяснила ТАСС главврач поликлиники.

Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, он смог самостоятельно вернуться домой.

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