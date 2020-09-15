Михаил Боярский упал в обморок перед прививкой от гриппа

70-летний артист почувствовал недомогание

Народный артист России Михаил Боярский упал в обморок на медосмотре перед прививкой от гриппа.

Инцидент произошел в поликлинике №39 в Санкт-Петербурге. Когда 70-летнего Боярского осматривал терапевт, артист ненадолго потерял сознание и упал на врача. Спустя время он пришел в себя и сообщил, что не намерен отказываться от вакцинации.

Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.



Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW — @kpru (@kpru) September 15, 2020

"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история" – объяснила ТАСС главврач поликлиники.

Сейчас Боярский чувствует себя хорошо, он смог самостоятельно вернуться домой.

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