Мишустин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии

Москва и Минск обсудили важные двусторонние вопросы

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор.

Главы кабминов двух стран обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, взаимодействие в рамках Союзного государства и другие вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба российского правительства.

Ранее в нашем Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии. В рамках учений "Славянское братство" десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.

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