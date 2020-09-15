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Стало известно, кто помешал Трампу убить Асада

20:29
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Президент признался в своих планах

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада.
Трамп опроверг информацию о приказе уничтожить Асада

Однако от этой идеи его отговорил тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. Впоследствии Трамп отправил его в отставку с формулировкой "генерал, который плохо справлялся со своими обязанностями".

"Я бы предпочел его (Асада - прим.ред.) убрать. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент отметил, что не жалеет об этом, так как считает Асада "плохим человеком".

Ранее журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх: Трамп в Белом доме" написал, что американский лидер приказал ликвидировать Асада после "химической атаки" против мирных жителей в апреле 2017 года.  Трамп до недавнего времени всячески отрицал, что в Белом доме велись подобные разговоры.

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