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В Белоруссии начались испытания "Спутник V"

20:52
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Республика присоединилась к третьему этапу тестирования вакцины

Белоруссия объявила о старте клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 на территории республики. Минск таким образом присоединился к третьему этапу тестирования препарата.

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Как уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич, пока вакцину не вводили добровольцам.

"Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли", - цитирует Пиневича агентство БелТА.

Накануне президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что дал поручения по подготовке поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссию. Республика станет первой зарубежной страной, которая получит препарат.

По данным Минздрава России, около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах.

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