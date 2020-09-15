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Apple представила часы, способные измерять уровень кислорода в крови

21:06
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Гаджет будет доступен в нескольких цветах

Компания Apple представила новое поколение умных часов Watch 6.

Смарт-часы Watch Series 6 и Watch SE показали на ежегодной осенней презентации. Их оснастили модифицированной версией процессора A13 Bionic, который используется в iPhone 11. Благодаря этому гаджет стал мощнее на 20% по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Среди нововведений – датчик кислорода в крови, часы определят его показатель за 20 секунд, пишет РИА Новости. Новая функция, в частности, поможет следить за здоровьем больных астмой.

Дизайн смарт-часов остался прежним. Они будут доступны в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном цветах.

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