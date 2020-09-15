Поправки и бюджет: депутаты Госдумы рассказали о планах на осеннюю сессию

Приоритет в работе парламентариев - исполнение послания Владимира Путина

Госдума провела первое пленарное заседание осенней сессии. Она обещает быть насыщенной. Депутатам предстоит на законодательном уровне утвердить поправки к Конституции, принятые в ходе общероссийского голосования. Таких проектов будет около ста. Парламентарии также должны будут принять бюджет страны на следующий год и плановый трехлетний период.

Как бы ни сопротивлялись 83-летняя Валентина Терешкова и 80-летний Артур Чилингаров, но важные для страны вопросы им пока предстоит решать отдельно от других парламентариев - не в зале пленарных заседаний, а в своих кабинетах. На удаленку депутатов отправил Вячеслав Володин.

Осенняя сессия Госдумы началась еще неделю назад, но все предыдущие семь дней парламентарии работали в своих регионах. Друг друга депутаты не видели почти 2 месяца, но при встрече никаких дружеских объятий, ведь противоэпидемические меры превыше всего. Ряд парламентариев вошли в число добровольцев по испытанию отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V". Чувствуют они себя хорошо и отмечают - впереди много работы.

Пандемия отразилась и на экономических показателях. Но в России сокращение годового ВВП, по прогнозам, будет меньше общемирового, подчеркивает председатель нижней палаты парламента. Наша система здравоохранения лучше других справилась с пандемией, а российские ученые первыми в мире изобрели вакцину от коронавируса.

"Мы редко говорим об успехах и достижениях. Но сейчас об этом уместно сказать. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин за прошедшие годы смог сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Были уверенными, что их не бросят один на один с проблемами, как это было в девяностые годы. Нам необходимо с вами сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые президентом", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Путин уже в эту сессию должен внести в Госдуму законопроекты о закреплении принятых поправок в Конституцию. Таких будет около сотни. Депутатам предстоит принять закон о Госсовете, внести изменения в документы о Совете Федерации, Генеральной прокуратуре и правительстве, при формировании которого парламентариям теперь отводится особая роль. Ключевой вопрос осенней сессии – это, традиционно, бюджет на ближайшую трехлетку.

"Безусловно, приоритетом для нас является исполнение послания президента нашей страны, потому что в нем обозначены меры социальной поддержки граждан, рост благосостояния людей, забота об их здоровье, выполнение всех без исключения социальных обязательств", - сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"В осеннюю сессию мы будем настаивать на обязательных процентах по недочисленным пенсиям, внесение изменений в закон о пенсионном обеспечении, приравниванию стипендий к прожиточному минимуму", - сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Спикер Госдумы призвал коллег активнее работать в Парламентском собрании России и Белоруссии. Ведь НАТО и некоторые европейские государства открыто вмешиваются во внутренние дела соседней страны.

"С начала 90-х годов главной мишенью наших противников было единство славянских народов, их независимость и демографическая безопасность… Устояла, сохранив экономический потенциал и политическую волю, только братская Белоруссия. Но сегодня она подвергается самым жестким нападкам… Россия и Белоруссия составляют союзное государство, так что это наше общее дело", - уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В этом году 75 лет исполняется ООН. Ряд западных стран, во главе с США односторонними санкциями и политикой давления ставят под сомнение весь существующий миропорядок, пытаясь переформатировать ООН под свои стандарты. Российские парламентарии назвали это недопустимым.

"15 сентября 1959 года впервые советский руководитель, Хрущёв, прибыл в Америку и выступил на Генеральной ассамблее ООН. И предложил всеобщее разоружение. Не хотят! Вот они – "борцы за демократию". Царь предлагал разоружение, при советской власти – и бесполезно. Они всегда были поджигателями войны – весь Запад, включая Польшу", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Несмотря на то, что этому созыву нижней палаты парламента осталось работать всего год, в зале заседаний сегодня – новые лица. В четырех российских регионах – Татарстане, Курской, Ярославской и Пензенской областях в минувшие выходные прошли довыборы в Госдуму.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Арсений Калашников, Станислав Козликин, "ТВ Центр", Москва.

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