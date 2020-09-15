В Бундестаге выступили против антироссийских санкций из-за Навального

В истории с якобы отравлением российского блогера пока слишком много вопросов

Глава МИД Сергей Лавров призвал своего немецкого коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Лидеры внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Лавров подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству по этому вопросу. Сам Алексей Навальный, якобы отравленный боевым ядом "Новичок", сегодня опубликовал первый пост в социальных сетях.

О том, что Алексей Навальный идёт на поправку и ему уже не нужен аппарат ИВЛ, пресс-служба клиники "Шарите" сообщила ещё накануне. А уже сегодня и сам блогер добрался до интернета, опубликовав в соцсетях первое фото из палаты и небольшое сообщение под ним.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный в соцсети.

Снимок подтверждает, что Навальному лучше. Куда любопытнее утечки, которые публикует The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из службы безопасности Германии. По его словам, российский блогер уже успел ответить на вопросы немецкого прокурора, заявив примерно следующее.

"Алексей Навальный не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить своё дело. По его словам, он полностью осознаёт своё состояние, то, что произошло, и где он находится. В разговоре с немецким прокурором политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося", - говорится в публикации NYT.

В то, что могло быть по-другому, конечно, мало, кто верил. Сценарий уже обкатали на самолете Boeing, сбитом над Донбассом. Затем на Скрипалях. Теперь вот Навальный, в ситуации с которым вину моментально возложили на российские власти, привычно потребовав написать явку с повинной.

"По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят, вы что, не верите немецким специалистам? Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Навального, придумали бы ещё что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

И действительно, после того, как немецкие медики заявили о том, что Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок", как по команде посыпались заявления с призывом отказаться от проекта "Северный поток - 2". Не провести нормальное расследование, а именно прекратить строительство газопровода, который, по случайному совпадению, так невыгоден США.

"Северный поток -2" никогда не был частным проектом, как это преподносит федеральное правительство. Этот проект не только не нужен Германии, но и вредит климату. Несмотря на Украину, преступления в Сирии, отравление Скрипалей, газопровод продолжали строить. Но теперь пришло время поставить точку в этом вопросе", - уверена депутат Бундестага Агнешка Бруггер.

"Из этого дела Навального торчат ну очень длинные уши Вашингтона. И сразу же видны геополитические интересы США. Если не будет этого "Северного потока", то Германия окажется зажата в американских экономических тисках", - сказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В этом случае на политической субъективности, в сторону которой Германия движется последние годы, можно будет поставить крест. А потому этот проект нужен Берлину, и увязывать его реализацию с Навальным не стоит, заявил сегодня глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст. К тому же, в этой истории с якобы отравлением российского блогера пока слишком много вопросов, ответа на которые нет.

"Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем её по запросу русским, которые уже много дней этого ждут? Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в Германию, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России? Я спрашиваю: насколько редкими здесь были возгласы в случае с Джамалем Хашогги? Вы до сих пор разговариваете с саудовцами, как будто ничего не произошло", - заявил депутат Бундестага Армин Паулу Хампел.

В этот список, пожалуй, стоит включить и вопрос, касающейся судьбы Марии Певчих. В день, когда Алексею Навальному стало плохо, девушка была с ним. От допроса российскими следователями она уклонилась, улетев в Германию тем же самолетом, что и блогер. И больше о её судьбе ничего неизвестно. Возможно, она по-прежнему находится в Берлине. Или уехала в Лондон, где жила в последние годы. Это до сих пор загадка. Как и то, а было ли на самом деле отравление?

"Факт заключается в том, что наши российские врачи, врачи Омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, конечно, провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам", - заверил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Причем немецкие врачи все эти данные получили, а вот российские медики из клиники "Шарите" не видели ни одной бумаги. А на все призывы провести совместное расследование Москва получила категорический отказ. Так что на чем основываются выводы немецких врачей до сих пор неизвестно. Однако того информационного фона, что они создают, уже достаточно для введения новых санкций. Их в Брюсселе уже предлагают назвать в честь Навального, который после отравления сильнейшим ядом, не оставляющим, по словам его разработчиков, шансов на выживание, уже идёт на поправку.

Александр Панюшкин, Саркис Саркисов, "ТВ Центр".

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