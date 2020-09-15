"Это проблема": тренер рассказал о серьезной травме Евгении Медведевой

Спортсменке нужно восстановиться и вернуться в Канаду

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о серьезной травме своей подопечной – российской фигуристки Евгении Медведевой.

20-летней спортсменке необходимо восстановиться после хронической травмы спины, передает РИА Новости. Именно из-за этого недуга выступление Медведевой на контрольных прокатах в Москве было неудачным, считает Орсер.

"Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины. Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Ее выступление было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии", - сообщил тренер.

Он отметил, что Медведевой надо вернуться в Канаду для полноценных тренировок. Однако фигуристка пока не может это сделать из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Сейчас Медведева тренируется на катке ЦСКА в Москве с помощью онлайн-тренировок.

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