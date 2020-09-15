Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Для его жены это первый ребенок

Британский актер, звезда сериала "Молодой папа" Джуд Лоу признался, что стал отцом в шестой раз.

47-летний Лоу рассказал об этом в шоу Джимми Фэллона. На вопрос, чем же он занимался во время карантина, актер ответил, что садоводством и невзначай признался: "И вдобавок к этому у меня появился ребенок".

Как оказалось, его супруга Филиппа Коэн чуть больше месяца назад родила первенца. Актер не стал раскрывать пол и имя ребенка, но отметил, что чрезвычайно рад этому событию.

У Лоу есть 20-летняя дочь Айрис и двое сыновей (23-летний Рафферти и 18-летний Руди) от актрисы Сэйди Фрост, 10-летняя дочь от модели Саманты Берк и пятилетняя дочь от певицы Кэтрин Хардинг.

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