ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

22:24
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Для его жены это первый ребенок

Британский актер, звезда сериала "Молодой папа" Джуд Лоу признался, что стал отцом в шестой раз.

47-летний Лоу рассказал об этом в шоу Джимми Фэллона. На вопрос, чем же он занимался во время карантина, актер ответил, что садоводством и невзначай признался: "И вдобавок к этому у меня появился ребенок".

Как оказалось, его супруга Филиппа Коэн чуть больше месяца назад родила первенца. Актер не стал раскрывать пол и имя ребенка, но отметил, что чрезвычайно рад этому событию.

У Лоу есть 20-летняя дочь Айрис и двое сыновей (23-летний Рафферти и 18-летний Руди) от актрисы Сэйди Фрост, 10-летняя дочь от модели Саманты Берк и пятилетняя дочь от певицы Кэтрин Хардинг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Джуд Лоу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.