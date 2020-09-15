Су-27 перехватил шпионов США и Великобритании

Они приближались к российской границе
Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика ВВС США и Великобритании.
Радары засекли два приближающихся к российской границе воздушных объекта. Для их опознания поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО.
Иностранные самолеты были идентифицированы как стратегические самолеты-разведчики RC-135, сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
RC-135 не нарушили российской границы. После операции Су-27 вернулся на аэродром базирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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