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Объяснено появление МиГ-29 и АК-74 на предвыборном плакате Трампа

08:22
  • среда
  • 16 сентября 2020

Конфуз произошел из-за невнимательности

Америка снова станет великой! Но только с автоматом Калашникова и истребителем МиГ-29. Российский след в американской политике? Да, американские солдаты уже разгуливают с нашими автоматами под прикрытием наших боевых самолетов.

Предвыборный плакат Дональда Трампа с надписью "Поддержи наши войска" немедленно вызвал интерес у журналистов и военных экспертов, которые без труда опознали автомат Калашников в руках защитника демократии. А силуэты в вечернем небе не оставляли сомнений – это российские МиГ-29.

Так какие войска надо поддержать? К кому обращались? К российскому Военно-промышленному комплексу? Хотя, чему тут удивляться. Даже Голливуд, который без устали прославляет непобедимых американских героев, регулярно дает им в руки российское оружие. И даже заставляет нахваливать автомат Калашникова за его непревзойденные качества.

В случае с упомянутой рекламой, авторы плаката сработали на скорую руку. Просто использовали фотографию из базы изображений. Монтаж и эффектная картинка готова. На первоисточнике ясно написано: "русский солдат".

У американского избирателя может остаться неприятный осадок. А то и крамольная мысль: какую армию нужно сейчас поддерживать? В действительности все не так, как на самом деле.

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