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Эксперт: демократы используют против Трампа "коронавирусный лом"

08:56
  • среда
  • 16 сентября 2020

Политическую борьбу в США подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Кто в данный момент лидирует в предвыборной гонке за президентское кресло? Как на рейтингах Трампа и Байдена отражается критическая ситуация с природными пожарами и распространением коронавируса? И кто же все-таки станет следующим президентом Америки?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Если посмотреть на тактику лобовой атаки демократов на Трампа, то главное – это "коронавирусный лом", против которого до вчерашнего дня у республиканцев не было ответа. Да, на Америку обрушилась пандемия. Были бы демократы лучше или хуже – сказать довольно сложно. Демократы повесили ответственность на последствия коронавируса на Трампа", - заявил Васильев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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