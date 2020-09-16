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В Хабаровском крае Амур подтапливает новые территории

08:52
  • среда
  • 16 сентября 2020

Уровень реки достиг опасной отметки

В Хабаровске готовятся к опасному подъёму уровня воды в реке Амур. Как ожидается, отметка 6 метров будет преодолена в течение суток, передает "ТВ Центр".
Уровень воды в Амуре приблизился к опасной отметке

Сейчас, по данным МЧС, обстановка на малых реках региона стабилизируется, в то же время растущий Амур подтапливает новые территории. Спасатели пришли на помощь жителям села Корсаково-2, наиболее пострадавшего от паводка. Людям доставляют питьевую воду и обогреватели.

В Еврейской автономной области вода уже поднялась на метр выше критической отметки. Идёт эвакуация населения. В пункт временного размещения доставлены более 20 человек. Жителям помогают спасатели, волонтёры, полицейские и военные. Они переносят мебель, технику, вещи и продукты на чердаки и в другие безопасные места. На подъезде к селу Ленинское, где накануне ликвидировали прорыв дамбы, уже подтоплены несколько участков дорог протяжённостью 5 километров.

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