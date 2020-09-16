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Более 8 тысяч человек обратились в приемные "ЕР" по вопросам здравоохранения

09:01
  • среда
  • 16 сентября 2020

Партия старается решить все проблемы

Тысячи граждан обратились в региональные общественные приёмные председателя партии "Единая Россия" по вопросам организации здравоохранения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главные темы, которые интересовали жителей, — это пандемия, вакцинация, а также предоставление медицинской помощи. Приёмы были организованы во всех регионах страны и проходили в течение недели с 7 по 11 сентября.

Помимо депутатов Госдумы, решать проблемы людей помогали представители  федерального  Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, а также Роспотребнадзора.

"Региональные общественные приемные помогли в этот раз более 8 тысячам наших граждан. Проблемы и вопросы поступали абсолютно разные - это и необходимость помочь с госпитализацией, попасть к специалисту узкого профиля, получить путевки. Мы ни одну из проблем не оставим без внимания и будем все проблемы помогать решать", - заверила руководитель Аппарата председателя партии Центрального исполнительного комитета "Единой России" Жанна Одинцова.

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Приемная "ЕР"
Приемная "ЕР"
Приемная "ЕР"
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