В Японии утвердили нового премьер-министра

Правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку

В среду в парламенте Японии состоялось голосование по кандидатуре нового премьер-министра. На этом посту утвержден председатель правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

По законам страны, сегодня кабмин, возглавляемый Синдзо Абэ, в полном составе ушёл в отставку, сообщает "ТВ Центр". Однако кардинальных изменений в новом правительстве не ожидается. В команде Суга большинство прежних министров сохранят свои посты. Перестановки произойдут только в военном ведомстве. Его главой станет младший брат Абэ, который ранее работал в МИД. Он будет отвечать и за проведение реформ госслужбы.

Канцелярия в среду опубликовала прощальное видео бывшего премьера, в котором он благодарит граждан за поддержку. Синдзо Абэ - политический долгожитель, он занимал пост главы правительства дольше всех в стране.

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