Израиль заключил с ОАЭ и Бахрейном историческое соглашение

Оно подписано в Белом доме

Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн заключили с Израилем официальное соглашение о нормализации отношений. Церемония подписания документов в рамках Авраамского договора прошла в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа, передает "ТВ Центр".

В совместном заявлении сторон говорится - соглашение позволит продолжить движение к миру всем странам Ближнего Востока. По условиям договора, Израиль отказался от планов установить суверенитет на Западном берегу реки Иордан. А Бахрейн и Эмираты в ближайшее время откроют посольства еврейского государства.

Также стороны договорились о сотрудничестве в ряде отраслей. До этого момента у Израиля были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.

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