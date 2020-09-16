"Славянское братство": Россия и Белоруссия отрабатывают борьбу с терроризмом

Учения проходят в Брестской области

В Белоруссии начались плановые тактические учения "Славянское братство-2020". Российские и белорусские десантники на полигонах в Брестской области отрабатывают элементы взаимодействия в разных ситуациях, передает "ТВ Центр".

Для участия в манёврах в республику прибыли бойцы Псковской дивизии ВДВ. Учения "Славянское братство" проходят с 2015-го года. Они не направлены против других государств, основной упор делается на отработку контртеррористических действий.

В этом году в них принимает участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники.

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