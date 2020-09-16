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Участникам испытания вакцины от COVID-19 запретили пить и беременеть

08:19
  • среда
  • 16 сентября 2020

Участие в пострегистрационных испытаниях накладывает ряд ограничений

Добровольцам, участвующим в исследовании отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V", рекомендовали избегать зачатия детей в период испытания, сказано в протоколе клинического исследования.

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"Участникам мужского пола рекомендуется избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в период проведения исследования и в течение трех месяцев после приема последней дозы исследуемого препарата", - отметили в документе.

Что касается женщин-испытуемых, то им не рекомендуют беременеть в период прохождения вакцинации, передает РИА Новости. В случае наступления беременности тестирование препарата от COVID-19 приостановят, а пациентка будет наблюдаться у врача вплоть до родов.

Кроме того, всем участникам испытания вакцины рекомендуется не употреблять алкоголь за 3 дня до вакцинации, а во время тестирования не злоупотреблять им, а также ограничить курение.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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