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Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

08:28
  • среда
  • 16 сентября 2020

Опрос проводился в 13 развитых странах

Жители тринадцати развитых стран мира больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Таковы результаты исследования, которые провела расположенная в Вашингтоне независимая организация Pew Research Center.
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Гражданам предлагалось высказаться о доверии к лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая в вопросах международной политики. В итоге лидером оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, которой доверяют 76% респондентов. Немного отстает от нее президент Франции Эммануэль Макрон – 64%. "Бронза" - у британского премьера Бориса Джонсона, результат – 48%.

Имя Владимира Путина – на четвертой строке рейтинга, о доверии к нему заявили 23% от общего числа опрошенных. При этом цифра выше в Италии и Германии – российскому лидеру доверяют, по данным опроса, 31 и 37% граждан этих стран. Председателю КНР Си Цзиньпину в мире доверяют 19% граждан, а на последнем месте, с результатом в 16% - американский президент Дональд Трамп.

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