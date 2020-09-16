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"Отвечать буду перед Богом и женой": Тарзан признался в измене Королёвой

09:07
  • среда
  • 16 сентября 2020

Стриптизер негативно отозвался о девушке, которая его обольстила

Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко официально объявил о том, что изменил жене. Ранее в Сети появились слухи о неверности Тарзана. Девушка, с которой у мужчины случилась мимолетная интрижка, заявила о своей беременности.

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Глушко записал видеообращение, в котором публично признался в содеянном. Таким образом мужчина решил оградить семью от сплетен. "Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом говорю открыто, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", - сказал Тарзан.

Также он заявил, что измена была подстроена двумя мошенницами ради хайпа. Муж Королёвой рассказал, что сначала его чем-то опоили. Также он отметил, что утром девушки забрали из квартиры дорогие украшения. Танцор подчеркнул, что за это им придется ответить "по полные помидоры", на "гостей" Тарзана заведено уголовное дело.

Мужчина также усомнился в том, что одна из девушек действительно беременна от него. "Как это может быть тут же, я не понимаю! Тем более, что я не допускал, чтобы это произошло", - добавил он.

Наташа Королёва пока не прокомментировала слова мужа.

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