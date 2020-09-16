Коэффициент смертности на 1 миллион жителей Земли - 120,5

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 29,5 миллиона. Данные по состоянию на8 часов утра по московскому времени обнародовал американский университет Джонса Хопкинса.

По подсчетам экспертов университета, количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 380 745 человек. Общее число заболевших достигло 29 571 333. Число жертв связанных с COVID-19 болезней увеличилось более чем на 7 тысяч – общее число составило 934 986 человек. 20 миллионов пациентов излечились.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: за время пандемии там выявлено 6 605 733 заражений COVID-19. На втором месте Индия – там зафиксировано 5 020 359 случаев. Число заболевших в Бразилии возросло до 4 382 236. Коэффициент смертности на 1 миллион жителей Земли, по данным портала Worldometer, достиг 120,5.

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