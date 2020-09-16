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Билл Гейтс сообщил о смерти отца

09:29
  • среда
  • 16 сентября 2020

Мужчине было 94 года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил о смерти своего отца, известного филантропа Уильяма Гейтса-старшего. Мужчина скончался на 95 году жизни.

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"Вчера мой отец мирно скончался дома в окружении семьи. Мы будем скучать по нему больше, чем можем сейчас выразить. Мы чувствуем горе, но также благодарность", - написал Гейтс-младший в Twitter.

Он признался, что смерть отца не стала неожиданностью, поскольку в силу возраста у него были проблемы со здоровьем, врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера. Билл Гейтс отметил, что у членов семьи было время подготовиться и обдумать это.

Также Гейтс-младший рассказал о "тихом влиянии" отца на его жизнь. Предприниматель подчеркнул, что Уильям Гейтс оказывал неоценимую юридическую помощь в первые годы существования Microsoft.

Основатель компьютерной корпорации отметил и вклад родителя в благотворительность. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс не стал бы таким, каков он сегодня, без моего отца. Больше, чем кто-либо другой, он сформировал ценности фонда", - сказал Билл Гейтс.

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